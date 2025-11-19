FC Barcelone : très bonne nouvelle, la saison est enfin lancée en Ligue des Champions !

Bonne nouvelle au FC Barcelone. Le FC Barcelone a officialisé que son prochain match de Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort, prévu le mardi 9 décembre à 21h, se jouera bien au Spotify Camp Nou. Cette décision intervient après l’obtention de la première autorisation d’occupation pour la phase 1B, qui permet une capacité accrue et inclut la totalité de la tribune latérale.

Le club précise que cette autorisation s’ajoute à celle déjà accordée pour la phase 1A, concernant les tribunes Tribuna et Gol Sur, et qu’elle prend effet après l’accord de l’UEFA, qui a jugé que toutes les conditions requises étaient remplies.

Le FC Barcelone rappelle également que les détenteurs du Pass Saison 2025/26 auront automatiquement accès à ce match. La date d’ouverture de la billetterie pour le grand public sera annoncée dans les prochains jours. Cette confirmation devrait permettre aux supporters de se préparer pour une soirée européenne attendue avec impatience.