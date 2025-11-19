FC Barcelone Mercato : Flick éconduit Yamal et fonce sur un buteur qui fait trembler le PSG !

Alors que Yamal voulait que Robert Lewandowski reste l’avant-centre du FC Barcelone la saison prochaine, l’état-major du club catalan a pris une titre autre décision au mercato…

Le FC Barcelone prépare un tournant majeur en attaque. Face au déclin progressif de Robert Lewandowski, Hansi Flick, soutenu par Deco, veut injecter du sang neuf. Et plutôt que de s’en remettre à son vétéran comme le souhaitait Lamine Yamal, le club catalan a jeté son dévolu sur un nom qui fait déjà frissonner l’Europe… et même le PSG : Victor Osimhen (26 ans).

Selon Fichajes, Osimhen coche toutes les cases recherchées par le Barça : profil explosif, potentiel immense, forte personnalité et coût abordable comparé à Erling Haaland ou Julián Álvarez. Le Nigérian brille cette saison avec Galatasaray et pourrait parfaitement incarner le renouveau offensif voulu par Flick.

Osimhen a provoqué des remous au PSG

« Mentalité de leader », affirme Deco. Ce que recherche le FC Barcelone, c’est un attaquant jeune, ambitieux, capable de porter un projet et de devenir une référence dans le vestiaire. Là où Yamal espérait continuer d’évoluer aux côtés de Lewandowski, le Barça envisage désormais Osimhen comme successeur direct… et même comme futur patron de l’attaque.

Des contacts préliminaires auraient déjà commencé, et la direction sportive du Barça estime que l’opération peut être conclue sans dépasser les limites financières du club. Objectif : frapper vite, frapper fort, et ne pas laisser le PSG passer devant. Au sein de la capitale, le nom de l’ancien buteur du LOSC avait un temps créé des tensions entre Luis Campos, qui le voulait, et Luis Enrique, qui le voulait moins.