FC Nantes : Matthis Abline lâche une déclaration surprise qui pourrait agiter le mercato !

Matthis Abline n’a peut-être pas encore explosé sous le maillot du FC Nantes, mais une chose est sûre : ses ambitions, elles, sont déjà digne des plus grands. L’attaquant de 22 ans a récemment affiché un objectif clair, assumé, et surtout très élevé : l’Équipe de France A.

Un rêve ? Pas pour lui. Une cible. Une trajectoire. Un plan de carrière.

“Elle est haute, mais atteignable”

Conscient de la marche, Abline ne se cache plus. Son discours respire la détermination :

« Elle est haute, mais je pense qu’aujourd’hui, elle est atteignable aussi. Donc il faut continuer de travailler. Je ne doute pas de moi et on verra sur les prochaines années. C’est un objectif à long terme.

Quand j’allais en sélection, c’était toujours quelque chose de porter ce maillot. »

Des mots forts, emprunts d’assurance, qui contrastent avec la situation actuelle du joueur au FC Nantes.

Des ambitions… plus hautes que le FCN ?

Car si Abline a le talent, l’envie et la vision, encore faut-il qu’il puisse évoluer dans un environnement qui lui permette de franchir ces paliers. Or, à Nantes, les choses sont loin d’être simples.

Entre manque de régularité, difficultés offensives du club et manque de stabilité, le jeune attaquant peine à se montrer sous son meilleur jour.

Un constat brutal s’impose : pour viser l’Équipe de France, Abline devra sans doute viser plus haut que le FC Nantes.

Un mercato qui s’annonce brûlant

Avec des ambitions aussi affirmées, Abline risque d’être l’un des noms les plus convoités du prochain mercato. Plusieurs clubs plus huppés pourraient très vite prendre le dossier au sérieux, séduits par son potentiel, sa polyvalence… et sa détermination à tutoyer les sommets.

Pour lui, le choix sera simple :

➡️ rester dans un projet limité, au risque de stagner

ou

➡️ franchir un cap dans un club plus ambitieux, dans un contexte propice à sa progression… et à ses rêves bleus.

Vers un nouveau départ ?

Une chose est claire : Matthis Abline n’a pas l’intention de brider ses ambitions. Le joueur veut viser haut, très haut. Et à seulement 22 ans, il sait que sa carrière peut prendre un tournant décisif.

Alors, départ inévitable ? Le mercato le dira.

Mais une chose est sûre : pour atteindre les Bleus, Abline devra décoller… et sans doute loin du FC Nantes.