Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
BUT! Football Club
Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
Louis Chrestian
20 novembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Franck Haise dans la tourmente à Nice

Avant de recevoir l’OM vendredi, Franck Haise doit faire face à une situation délicate à Nice, amputé de deux cadres : le capitaine Dante et le milieu Hicham Boudaoui. Déjà sous pression en raison des résultats en dents de scie, l’entraîneur pourrait plonger dans une véritable crise en cas de nouvelle contre-performance face aux Marseillais.

La Juventus fonce sur Ayyoub Bouaddi

En quête d’un meneur de jeu reculé pour renforcer le 4-3-3 de Spalletti dès cet hiver, la Juventus suit de près plusieurs profils, dont Ayyoub Bouaddi (18 ans, Lille), cité aux côtés de Xhaka, Mendoza et Bernabé. Après les départs successifs de Zhegrova et Jonathan David vers Turin, le jeune milieu pourrait être le prochain Lillois à prendre la direction de la Vieille Dame.

Toulouse : Aron Dönnum désormais visé par la justice

Déjà dans l’attente de sa sanction sportive après son geste polémique du 2 novembre contre Le Havre, Aron Dönnum fait désormais l’objet d’une enquête préliminaire pour injure publique à caractère racial, ouverte par le parquet de Toulouse. Alors que le TFC continue de nier tout acte raciste, la commission de discipline se prononcera sur son cas le 26 novembre.

Monaco : Paul Pogba va rejouer !

Après 26 mois d’absence et une longue traversée du désert, Paul Pogba devrait enfin refouler les terrains samedi avec l’AS Monaco face à Rennes. Un moment très attendu pour le champion du monde 2018, qui n’a plus disputé un match officiel depuis plus de deux ans.

