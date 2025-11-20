PSG Mercato : Luis Campos a flashé sur un attaquant qui coûte une petite fortune
Real Madrid : la phrase fatale de Benzema qui a tout changé pour l’équipe de France

William Tertrin
20 novembre 2025

Lors du procès opposant Didier Deschamps à Daniel Riolo ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France est une nouvelle fois revenu sur l’épisode du départ de Karim Benzema au Mondial 2022.

L’épisode du départ de Karim Benzema du rassemblement des Bleus, le 20 novembre 2022, reste l’un des plus mystérieux du Mondial au Qatar. Officiellement blessé, l’attaquant, joueur du Real Madrid à ce moment-là, avait pourtant nourri le doute en publiant quelques mois plus tard sur Instagram : « mais quelle audace », juste après que Didier Deschamps eut expliqué que le joueur avait dû quitter le groupe en raison d’une blessure.

Cette version avait immédiatement été contestée par Daniel Riolo, qui a d’ailleurs traité « DD » de menteur. Dès lors, le sélectionneur tricolore a poursuivi Riolo en justice pour diffamation, et le procès s’est tenu ce jeudi.

À la barre, Deschamps est revenu en détail sur les événements : « En arrivant au rassemblement, le 14 novembre 2022, après l’examen médical, le doute que j’avais était persistant. Je suis dans mon rôle d’anticiper et de rappeler un joueur, c’est ce que j’ai fait en rappelant Marcus Thuram au cas où Karim Benzema avait un problème durant le rassemblement ».

Benzema a tout plié avec une seule phrase

Le sélectionneur dit avoir trouvé un joueur abattu, qui avait déjà pris sa décision : « Je me retrouve face à un joueur effondré et je le comprends. Je fais en sorte de pouvoir le réconforter, discuter avec lui, en lui posant la question : qu’est-ce que tu en penses ? Il me dit : c’est mort (…) Karim avait déjà décidé que c’était cuit. Je n’ai pas eu de décision radicale à prendre. Il avait déjà pris sa décision. J’avais en face de moi quelqu’un qui était résigné. Moi, perdre Karim Benzema en tant que sélectionneur, vous pensez que ça va me faire sourire ? Il décide de rentrer parce que c’était irrémédiable. »

Deschamps assure n’avoir appris le départ du joueur qu’au matin : « Je me lève vers 9h et j’apprends par M.Sanhadji que Karim est parti. Je lui ai envoyé un message à son arrivée parce que je n’ai pas pu le saluer. Il a répondu 20 minutes après (…) ». Il dit aussi avoir continué à échanger avec lui : « J’ai eu des discussions avec Karim après son départ, il était en vacances dans les îles, il était avec sa famille, il m’a dit qu’il se reposait. Quand vous lisez les mots utilisés pour un joueur que j’aurai soi-disant jeté en pleine nuit du camp de base, je ne pense pas qu’il aurait tenu ces mots-là. »

Dès lors, le jugement du procès entre Didier Deschamps et Daniel Riolo sera rendu le 30 janvier. D’ici là, peut-être que Karim Benzema, auteur de sorties aussi étonnantes qu’inattendues, aura réagi. Pour rappel, en mars 2023, il déclarait sur Instagram : « Bon bah je vais devoir m’expliquer pour le peuple ». Le peuple attend toujours…

