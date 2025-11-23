Real Madrid : Florentino Pérez prépare un coup à 1 milliard d’euros !

Le Real Madrid pourrait booster ses finances de manière considérable. Une annonce serait programmée pour décembre.

Depuis plusieurs mois, une rumeur fait état de l’intérêt de Bernard Arnault, l’homme d’affaires français, propriétaire de LVMH et homme le plus riche du monde en 2024, pour le Real Madrid. Et selon Vozpopuli, cet intérêt est sur le point de se concrétiser.

Bernard Arnault prêt à récupérer 10% des parts du Real Madrid

Florentino Pérez, à la recherche de nouveaux capitaux privés, aurait conclu un accord avec le fonds américain Sixth Street, Bernard Arnault, ainsi qu’une autre grande entreprise américaine, qui intégreraient le Real Madrid avec une participation minoritaire au Real Madrid. Pérez annoncerait cette ouverture du capital lors d’une assemblée générale exceptionnelle programmée pour la mi-décembre. Sixth Street participe déjà aux activités du Santiago-Bernabéu par le biais de l’exploitation commerciale de l’enceinte espagnole, et Bernard Arnault a noué un partenariat stratégique avec le Real en tant que sponsor mondial via LVMH. Pour devenir actionnaire minoritaire du club merengue, Arnault investirait 1 milliard d’euros, pour obtenir 10% des parts. Une somme susceptible de booster considérablement le prochain Mercato. A suivre…