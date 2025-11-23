De zéro à héros, Awaziem sauve le FC Nantes face à Lorient… les notes des Canaris
Stade Rennais : a-t-on été trop dur avec Habib Beye ?

Laurent Hess
23 novembre 2025

Le Stade Rennais est 5e de Ligue 1 alors qu’Habib Beye a subi de lourdes critiques il y a encore quelques semaines. Etaient-elles justifiées ? C’est notre débat…

Les critiques étaient justifiées

« La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain en matière de football et ce qu’il se passe au Stade Rennais vient une nouvelle fois le démontrer. Concernant Habib Beye, j’ai toujours été partagé. Je trouvais les critiques un peu dures parce que Beye avait quand même fait de bonnes choses, notamment en lançant plusieurs jeunes, et aussi parce que le Stade Rennais était en reconstruction à son arrivée après le Mercato catastrophique de Massara à l’été 2024.

Remettre en cause Beye me semblait un peu prématuré, et il y a eu contre lui une campagne médiatique exagérée, certains « haters » s’en donnant à cœur joie. Pour autant, son bilan il y a encore quelques semaines ne plaidaient pas pour lui. Avec le recrutement estival, celui de l’hiver dernier aussi, et la qualité des jeunes pousses, Beye n’y arrivait pas. Les nuls contre Nantes, Auxerre et même Lens à 11 contre 10, personne ne les a inventés, la déroute à Lorient non plus. Il y avait de quoi douter. Et critiquer. »

Laurent HESS

« Le football est également question de patience »

« Je rejoins Laurent sur un point, quand il évoque les matchs où le SRFC est passé à côté. Effectivement, personne ne les a inventés. Les faits étaient là, et il y avait de quoi pointer du doigt Habib Beye pour certaines choses. Cependant, avec du recul, l’opinion publique a peut-être été trop dure en réclamant la tête du coach rennais. Moi le premier. L’entraîneur est le premier en ligne de mire quand un club traverse une crise, et Rennes était en plein dedans.

Mais quand on regarde de plus près, le club n’a concédé que deux défaites seulement, dont une à 9 contre 11 dès la 11e minute face à Lorient. Comparé à la saison dernière à la même période, le bilan est nettement meilleur avec 14 points contre 21 après 13 journées. En bref, je pense que oui, on a été un peu dur avec Habib Beye en réclamant son départ. Le football est également question de patience, et le club rennais prouve qu’il a pris une très sage décision en continuant avec Beye et son staff ».

William TERTRIN

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#DÉBAT

