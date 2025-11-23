FC Nantes : la compo de Luis Castro pour le match de la mort contre Lorient
William Tertrin
23 novembre 2025
Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter le FC Lorient.
Ce dimanche, le FC Nantes reçoit le FC Lorient pour un choc du maintien, et un match de la peur. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Castro. Coup d’envoi à 17h15 au stade de la Beaujoire.
La compo du FC Nantes
Lopes – Amian (cap), Awaziem, Tati, Cozza – Mwanga, Kwon, Tabibou – Lahdo, El-Arabi, Abline.