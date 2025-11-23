FC Nantes : la compo de Luis Castro pour le match de la mort contre Lorient

AS Nancy Lorraine • ...

L’ASSE est 2e de Ligue 2 après son succès contre Nancy (2-1). Eirik Horneland, qui n’a pas apprécié la prestation de son équipe, a mis en avant la prestation de deux de ses joueurs… L’ASSE s’est emparée de la 2e place de la Ligue 2 samedi soir en battant Nancy (2-1) grâce à un éclair […]