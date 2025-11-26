FC Barcelone Mercato : humilié par le PSG, un cador proche d’un retour au Barça en janvier ?

Le FC Barcelone s’active déjà en coulisses pour le prochain mercato hivernal. Avec des inquiétudes croissantes sur les performances défensives, en particulier à gauche, le club catalan fait d’Alejandro Grimaldo sa priorité, espérant un retour fracassant de l’enfant de la Masia, aujourd’hui étoile montante au Bayer Leverkusen. Une opération stratégique, au croisement de la nostalgie et de l’ambition.

Un besoin urgent côté défensif pour le Barça

Cette saison, les failles défensives du Barça sont devenues un sujet majeur. Malgré la présence de Jules Koundé, régulièrement repositionné à droite, et le potentiel affiché par le jeune Alejandro Baldé, les latéraux souffrent dans la stabilité et l’impact défensif. Les performances décevantes de ces derniers mois ont fragilisé l’équilibre collectif, obligeant l’état-major à revoir ses plans dès janvier.

Déjà, des décisions fortes ont façonné l’avenir du secteur défensif, comme lors de la prolongation de contrat de Jules Koundé au FC Barcelone, illustrant l’envie de bâtir dans la continuité tout en corrigeant les déséquilibres les plus criants.

Grimaldo, un retour aux sources possible ?

Formé à la La Masia, Alejandro Grimaldo n’a jamais vraiment eu sa chance chez les professionnels du Barça. Parti briller à Benfica puis actuellement au Bayer Leverkusen, le latéral gauche s’est imposé comme l’un des arrières les plus réguliers d’Europe, conjuguant projection offensive, vision du jeu et sens du positionnement.

Bien qu’il ait pris l’eau avec le Bayer contre le PSG en Ligue des Champioons cette saison (2-7), son profil coche toutes les cases recherchées par Deco cet hiver. L’envie du directeur sportif est nette : ramener à la maison un défenseur moderne, déjà intégré à la philosophie blaugrana et habitué au haut niveau européen.

Le Bayer Leverkusen prêt à discuter

À ce stade, l’idée d’un transfert hivernal paraît tout sauf fantaisiste. Le Bayer Leverkusen ne ferme pas la porte pour Grimaldo, dont la valeur et l’expérience internationale aiguillonnent l’intérêt catalan. Pour Barcelone, c’est l’opportunité offerte d’un deal crédible et réaliste, à la hauteur de ses attentes sportives.

Un recrutement cet hiver pourrait non seulement rassurer les supporters, mais aussi transformer durablement le visage de la défense. Une issue décisive, dans la droite lignée de la résistance du FC Barcelone face à l’intérêt de Manchester City pour Koundé lors des derniers mercatos.

L’arrivée d’Alejandro Grimaldo lors du marché hivernal porterait un message fort : Barcelone veut sécuriser son avenir défensif avec un latéral aguerri, capable d’endosser un rôle de leader sur son couloir gauche. Si l’opération se concrétise, elle marquerait un véritable tournant pour la défense catalane et relancerait les ambitions du club dans la course aux trophées.

Pour suivre plus largement l’actualité du défenseur barcelonais, retrouvez également la page complète sur Koundé et ses performances en club et en sélection.