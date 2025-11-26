FC Barcelone : après Nicki Nicole, Pedri ramène une autre bombe dans le vestiaire !

Après que Lamine Yamal a fait parler de lui à l’époque de sa proximité avec la chanteuse Nicki Nicole… Pedri refait le buzz en étant en couple avec Alejandra Dorta, une influenceuse canarienne bien connue sur Instagram et TikTok.

Les bombes se succèdent dans le vestiaire du FC Barcelone. Après Nicki Nicole, ex compagne de Lamine Yamal en début de saison, Pedri serait en couple avec Alejandra Dorta. Âgée d’environ 28 ans, cette originaire de Tenerife vit entre Madrid et les îles Canaries.

Très discrète — son compte Instagram est d’ailleurs privé — elle commencerait à se faire une place dans l’entourage du joueur du Barça. Les premières rumeurs d’une relation auraient émergé durant l’été 2025. Depuis, l’entourage du joueur ne commente pas… mais ne dément pas non plus.

Alejandra Dorta déjà vue à Montjuïc

D’après certaines sources relayées dans la presse people espagnole, la belle Alejandra aurait récemment été aperçue à Barcelone, possiblement lors d’un match au Montjuïc. Certains médias évoquent même une entrée au centre d’entraînement du Barça… ce qui alimente le buzz autour de Pedri.

Pour l’instant, aucune confirmation officielle de la part du joueur ni du club. Mais dans le vestiaire blaugrana, ça commence visiblement à faire parler. Pedri, nouvelle star montante du Barça… et désormais du people ?