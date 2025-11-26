ASSE Mercato : un ancien Vert tranche pour l’avenir de Stassin

L’ancien Stéphanois, Arnaud Nordin, qui évolue désormais à Mayence en Bundesliga, a donné son avis sur l’avenir de Lucas Stassin.

À l’approche du mercato hivernal, l’avenir de Lucas Stassin à l’AS Saint-Étienne demeure incertain, alors que l’avant-centre belge suscite de nombreuses convoitises. Partira, partira pas ? C’est la question que tous les supporters stéphanois se posent.

Nordin veut voir Stassin rester à l’ASSE

Pour Arnaud Nordin, les dirigeants des Verts doivent tout faire pour conserver Lucas Stassin cet hiver afin de le garder jusqu’à la fin de la saison pour l’opération remontée. « Je pense que c’est un super joueur, un vrai numéro 9, capable de marquer et de faire marquer. Avec le ballon, il est très bon, pied droit, pied gauche. De la tête aussi. C’est leur numéro 9, leur attaquant, leur joueur « star ». J’espère pour eux qu’il va rester au mercato hivernal parce que je pense qu’il peut vraiment les aider à remonter », a confié l’ancien attaquant de l’ASSE dans un entretien accordé à Top Mercato.