PSG Mercato : Paris a un plan bien ficelé pour détourner Marcus Rashford du FC Barcelone !

Le PSG va passer à l’attaque pour Marcus Rashford, prêté cette saison au FC Barcelone…

Le feuilleton Marcus Rashford au PSG rebondit ce jeudi. Depuis plusieurs années maintenant l’attaquant anglais est annoncé du côté de la capitale et selon TodoFichajes, l’intérêt du PSG pour Rashford est toujours aussi prononcé.

Le PSG prêt à surenchérir sur le Barça

Le média espagnol révèle en effet que le PSG est en train d’élaborer une stratégie pour détourner l’attaquant, prêté cette saison au Barça par Manchester United. Alors que le club catalan dispose d’une option d’achat fixée à 35 M€ pour conserver Rashford, le PSG préparerait une offre de 50 M€ pour attirer l’international anglais. Impliqué dans 15 buts en seulement 16 rencontres cette saison, Rashford est devenu un élément important du Barça. Mais comme le PSG dispose de moyens financiers supérieurs à ceux du club blaugrana…