ASSE : quelle équipe contre Ecotay-Moingt ?

L’ASSE va déplorer de nombreuses absences samedi soir…

L’AS Saint-Étienne reçoit ce week-end le club amateur de la Loire d’Écotay-Moingt (R3) pour un rendez-vous particulier… et c’est un véritable casse-tête qui s’annonce pour Eirik Horneland. Le coach de l’ASSE a annoncé hier en conférence de presse qu’il devra faire face à une avalanche de forfaits. En effet, Chico Lamba, Lassana Traoré, Mahmoud Jaber, Lucas Stassin, Joshua Duffus et Djylian N’Guessan sont blessés. Horneland a également ajouté que Maxime Bernauer pourrait être un peu juste physiquement et que Zuriko Davitashvili, malade, est lui aussi incertain.

Nadé ne pourra toujours pas souffler

Horneland va de nouveau aligner Maubleu dans les buts. En défense, Ferreira et Annan devraient avoir sa confiance sur les côtés pour accompagner une charnière sans doute composée par le tandem Pedro-Nadé. Au milieu, Miladinovic devrait débuter, et Horneland devra trancher entre Moueffek, Tardieu, Gadegbeku, Mouton, Eymard et El Jamali pour l’accompagner. En attaque, il y a de grande chance pour que Cardona et Old entourent Boakye.