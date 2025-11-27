Real Madrid : Cristiano Ronaldo annonce son arrivée dans le MMA !

La nouvelle est retentissante : Cristiano Ronaldo rejoint WOW FC en tant qu’actionnaire majeur, aux côtés d’Ilia Topuria, champion UFC et visage médiatique de la promotion.

À 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de marquer but sur but avec Al-Nassr, mais c’est désormais loin des terrains qu’il prépare la suite de sa carrière. Derrière l’image du compétiteur infatigable, le Portugais construit depuis plusieurs années un empire entrepreneurial qui s’étend bien au-delà du sport avec une dernière initiative, annoncée en Espagne, : l’acquisition d’un club privé ultra-sélect au cœur de Madrid, le Vega Private Members Club, un établissement niché au 88 rue Lagasca, dans le très chic quartier de la « Golden Mile » qui proposera bureaux privés, salles de réunion, espaces de co-working et même un studio de podcast. Et qui le soir se transformera en un complexe avec restaurants exclusifs, bars spécialisés et expériences œnologiques.

Mais ce n’est pas tout. Ce jeudi, sur ses réseaux, CR7 annonce un autre projet : il va intégrer le capital de WOW FC ! « Les MMA représentent des valeurs en lesquelles je crois : discipline, respect, résilience et la quête permanente de l’excellence. Je suis fier de rejoindre un projet qui veut inspirer la prochaine génération », explique-t-il. DE son côté, WOW FC assure que le rôle de Cristiano Ronaldo sera « organique et actif », avec pour objectif de développer les MMA comme un mouvement culturel mondial. Pour Arturo Guillén, président exécutif de WOW FC, « Cristiano est plus qu’une superstar : il est un symbole d’ambition et d’excellence. Sa confiance dans notre mission change tout. »