Les infos du jour : coup de tonnerre pour Stassin (ASSE), nouveau challenge surprenant pour Cristiano Ronaldo
Real Madrid : Vinicius toujours pas fan de Xabi Alonso, 6 autres joueurs non plus !

Xabi Alonso et Vinicius Jr lors du match entre le Real Madrid et Valence.
Laurent Hess
27 novembre 2025

La victoire du Real Madrid hier en Ligue des champions n’aurait pas vraiment dissipé les tensions autour de Xabi Alonso.

Le Real Madrid s’est imposé sur le terrain de l’Olympiakos (4-3) hier soir en Ligue des champions, porté par un Kylian Mbappé auteur d’un quadruplé historique. Une victoire qui a fait du bien, surtout que Vinicius et Xabi Alonso se sont donné l’accolade au coup de sifflet final. L’ailier brésilien a livré mercredi soir en Grèce une grande performance, avec nombre de fulgurances et deux passes décisives. Selon AS, sa copie résulte de la réorganisation tactique opérée par Xabi Alonso, lequel a expliqué en zone mixte que les discussions qu’il a pu avoir après le match nul à Elche (2-2) avaient permis de calmer les tensions.

Valverde et Rodrygo parmi les autres « anti Alonso » au Real Madrid

Toutefois, selon El Partidazo de COPE, ce rabibochage ne serait que de façade alors que la relation est rompue depuis des semaines. Le média espagnol croit savoir que Vinicius ne serait pas mécontent en cas de limogeage de Xabi Alonso. Et qu’il n’est pas le seul. Rodrygo, Valverde, Brahim Díaz, Endrick et Ferland Mendy partageraient ce sentiment. Et Eduardo Camavinga aurait lui aussi de gros doutes sur le management du Basque…

LigaReal Madrid
#A la une#RUMEURS

