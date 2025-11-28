Real Madrid Mercato : un crack dans le viseur pour remplacer Vinicius !

Le Real Madrid serait prêt à foncer sur Erling Haaland en cas de départ de Vinicius cet été.

Le Real Madrid s’est imposé sur le terrain de l’Olympiakos (4-3) mercredi soir en Ligue des champions, porté par un Kylian Mbappé auteur d’un quadruplé historique. Une victoire qui a fait du bien, surtout que Vinicius et Xabi Alonso se sont donné l’accolade au coup de sifflet final. L’ailier brésilien a livré en Grèce une grande performance, avec nombre de fulgurances et deux passes décisives. Selon AS, sa copie résulte de la réorganisation tactique opérée par Xabi Alonso, lequel a expliqué en zone mixte que les discussions qu’il a pu avoir après le match nul à Elche (2-2) avaient permis de calmer les tensions dans le vestiaire

Haaland ciblé par le Real Madrid mais pas pressé de quitter City

Toutefois, selon El Partidazo de COPE, ce rabibochage ne serait que de façade alors que la relation est rompue depuis des semaines. Le média espagnol croit savoir que Vinicius ne serait pas mécontent en cas de limogeage de Xabi Alonso, et qu’une prolongation n’est pas du tout acquise pour Vinicius. TeamTALK confirme ces difficultés à faire prolonger l’ailier brésilien et croit savoir qu’en cas de départ, le Real Madrid foncerait sur Erling Haaland afin d’associer le colosse norvégien à Kylian Mbappé. Toutefois, Haaland n’aurait manifesté aucun souhait de quitter Manchester City. Reste à savoir quelle serait sa position si le Real venait à se faire plus pressant…