RC Lens : Bouleversé par la blessure de Gradit, Pierre Sage promet une réponse forte à Angers

Le RC Lens traverse une semaine contrastée entre émotion profonde et détermination sportive. À deux jours du déplacement à Angers, Pierre Sage a livré un discours empreint d’humanité et de lucidité. Entre le coup dur lié à la grave blessure de Jonathan Gradit et la dynamique positive du groupe, les Sang et Or avancent soudés.

Un groupe marqué mais uni après la blessure grave de Jonathan Gradit

Le vestiaire lensois a été secoué ce matin par la lourde blessure de Jonathan Gradit, touché violemment à la jambe droite à l’entraînement. Pierre Sage n’a pas caché son émotion :

« Tout allait bien avant ce matin… Nous sommes très touchés. On pense fortement à lui et à sa famille. La famille foot du Racing va gérer cette situation ensemble. »

Le coach l’assure : le groupe jouera pour lui, dès le prochain match. La cohésion, déjà solide, s’est encore renforcée autour de leur défenseur emblématique.

Angers SCO : Confirmer la dynamique

Malgré l’émotion, la compétition se poursuit. Et le déplacement à Angers ne s’annonce pas simple. Sage a tenu à saluer la qualité du SCO :

« Ce que cette équipe fait n’est pas surprenant. Elle exploite parfaitement ses ressources. Chapeau à Alexandre Dujeux. »

Lens aborde ce rendez-vous avec 5 points d’avance sur le LOSC, mais rien n’est acquis. Sage veut transformer la solidarité en performance :

« On a l’ambition d’enchaîner et de prendre les trois points. »

Même son de cloche pour Anthony Bermont :

« On est sur une bonne dynamique. Le match à Metz nous a rappelé qu’aucun match n’est gagné d’avance. »

Anthony Bermont, le couteau suisse qui monte en puissance

Pierre Sage a longuement évoqué son jeune joueur polyvalent :

« Il a la qualité pour jouer à plusieurs postes. Il devra être patient, mais il aura des opportunités. »

Formé comme milieu offensif, passé ailier gauche à Annecy, piston gauche cette saison, Bermont assume cette évolution :

« Je suis jeune, ma polyvalence m’aide. Mais dans les prochaines années, je vais devoir m’imposer à un poste précis. »

Sa Coupe du monde U20 au Chili lui a apporté rythme et confiance. Ses entrées en Ligue 1 confirment sa progression.

Point infirmerie et suspensions

Lens devra composer avec plusieurs absences ce week-end :

Morgan Guilavogui est suspendu contre Angers.

contre Angers. Adrien Thomasson sera suspendu lors du prochain match, à Nantes.

lors du prochain match, à Nantes. Kyllian Antonio revient de blessure et jouera avec la réserve cet après-midi.

revient de blessure et jouera avec la réserve cet après-midi. Fodé Sylla est lui aussi avec le groupe Élite pour retrouver du rythme.

Un match sous le signe de l’émotion et de la détermination

Touchés par la blessure de Gradit mais unis comme rarement, les Sang et Or veulent transformer cette épreuve en force. Le déplacement à Angers sera un vrai test de caractère. Mais Pierre Sage en est convaincu : le Racing a les moyens de répondre présent pour Gradit, pour le groupe, et pour rester solidement installé sur le podium.