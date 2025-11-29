OM Mercato : Newcastle pourrait rapporter plus que 3 points à l’OM !

Mattéo Guendouzi, l’ancien milieu de l’OM, pourrait bien agiter le début du Mercato.

Sous contrat à la Lazio jusqu’en 2028, Mattéo Guendouzi n’est pas sûr de rester à Rome cet hiver. L’ancien joueur de l’OM est en effet convoité. Guendouzi (26 ans) réalise un début de saison satisfaisant, sans toutefois faire énormément parler de lui avec 2 buts et 1 passe décisive en 10 matchs, mais il jouit d’une très bonne cote sur le marché.

Newcastle veut Guendouzi

Selon TeamTALK, deux clubs anglais envisagent de recruter l’ancien Merlu : Newcastle et Sunderland. La Lazio serait ouverte à son transfert, et elle aurait fixé la barre à 30 M€. Un dossier que l’OM suit de près puisqu’il encaissera 10% sur la plus-value en cas de revente. Pour rappel, il avait été vendu contre 13 M€.