RC Lens Mercato : un club de Serie A passe à l’attaque pour Machado !

Deiver Machado pourrait quitter le RC Lens au Mercato. Un club de Serie A le convoite.

Le RC Lens est frappé par la grave blessure de Jonathan Gradit. Le défenseur central s’est sérieusement blessé hier à l’entraînement et sa blessure au tibia-péroné va nécessiter une opération qui le tiendra éloigné des terrains pour de longs mois. Un coup dur pour le RC Lens, qui pourrait l’inciter à recruter au Mercato.

Le Genoa veut Machado

Du sang frais serait d’autant plus important si le RC Lens venait à perdre un autre élément défensif. Et ce pourrait bien être le cas avec Deiver Machado. Sang et Or depuis 2021, le latéral gauche colombien est en fin de contrat en juin et un départ dès janvier pourrait se dessiner. Apparu à seulement 4 reprises cette saison, Machado est selon TeamTALK dans le viseur du Genoa. Et comme il n’a pas beaucoup de temps de jeu à Lens, il envisagerait un départ, à six mois de la Coupe du monde. Reste à savoir sui le RCL ouvrira la porte, alors que Machado (32 ans) peut être une option pour Pierre Sage, si le coach du RCL venait à installer Matthieu Udol dans l’axe pour remplacer Gradit…