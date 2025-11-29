ASSE – Ecotay-Moingt : la compo des Verts, avec plusieurs surprises !

Eirik Horneland a fait ses choix. L’ASSE affichera un visage new look ce soir pour soin match de Coupe de France face aux amateurs ligériens d’Ecotay-Moingt.

C’est face aux amateurs d’Ecotay-Moingt (R3) que l’ASSE va tenter d’obtenir son billet poyr les 32es de finale de la Coupe de France. Un match entre équipes de la Loire pour lequel l’ASSE est privée de nombreux éléments.

Grande première dans le Chaudron pour Eymard

Eirik Horneland a choisi de renouveler sa confiance à Maubleu dans les buts, l’ancien grenoblois étant même capitaine. En défense, Ferreira, Bernauer, Nadé et Annan sont alignés. Au milieu, Miladinovic est associé aux jeunes El Jamali et Eymard. Et en attaque, on retrouvera un trio formé par Cardona, Boakye et Old.