Revue de presse espagnole : Flick secoue les joueurs du FC Barcelone, la solution Bellingham au Real Madrid

La revue de presse espagnole est dense en ce dimanche 30 novembre 2025. Au menu : la forte pression du FC Barcelone sur le Real Madrid en Liga.

MUNDO DEPORTIVO : « Pression sur le Real Madrid »

La large victoire du FC Barcelone hier contre Alaves (3-1) a permis au club catalan de prendre provisoirement la tête de la Liga devant le Real Madrid. Hansi Flick n’est pas satisfait pour autant : « Nous n’avons pas la même maîtrise et la même intensité que la saison dernière. On m’a dit qu’à la 14e journée, nous avions le même nombre de points qu’aujourd’hui, mais nous devons améliorer notre jeu malgré les blessures que nous avons subies. »

AS : « Solution Bellingham »

As estime que Jude Bellingham peut être la solution aux problèmes de Xabi Alonso au Real Madrid ce soir sur la pelouse de Gérone en Liga (21h).

MARCA : « Avec Rüdiger et Militao pour ne pas échouer »

Les retours d’Antonio Rüdiger et d’Eder Militao en défense centrale devraient stabiliser l’arrière-garde fébrile du Real Madrid à Gérone. Il faudra cet équilibre pour reprendre les rênes de la Liga au FC Barcelone.

SPORT : « Réaction de leader »

Après la claque enregistrée mardi à Chelsea en ligue des Champions (0-3), la réaction du FC Barcelone hier contre Alaves a plu à la presse catalane. Même si tout n’a pas été parfait, la prestation de Raphinha est notamment mise en avant.