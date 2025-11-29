Le Stade Rennais veut chiper un talent au Brésil lors du prochain mercato hivernal. Rayan, un jeune buteur brésilien suscite l’intérêt du club breton… mais aussi du FC Barcelone !

Le Stade Rennais pourrait créer la sensation lors du prochain mercato hivernal. Selon Bild, Habib Beye a jeté son dévolu sur un jeune talent brésilien qui fait tourner toutes les têtes en Europe : Rayan, attaquant de 19 ans à Vasco da Gama. Et face à lui, la concurrence est féroce… le FC Barcelone, le Bayern Munich et le Milan AC sont également sur le coup.

Un jeune prodige sous les projecteurs

Rayan, ailier ou avant-centre selon les besoins, évolue avec les U20 brésiliens et reste sous contrat avec Vasco da Gama jusqu’en décembre 2026. Ses statistiques parlent pour lui : cette saison, il a déjà inscrit 17 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues, et délivré une passe décisive. Un profil explosif, capable de dynamiter les défenses et d’apporter un souffle nouveau à l’attaque rennaise.

Beye veut frapper fort

Loïc Désiré et Habib Beye voient en Rayan l’arme offensive parfaite pour épauler Estéban Lepaul lors de la deuxième partie de saison. Rapidité, efficacité et potentiel de star : le jeune Brésilien pourrait s’imposer rapidement au Roazhon Park. Le club breton peut lui offrir du temps de jeu immédiat, un argument de poids face aux géants européens.

Une bataille sur le marché international

Le Bayern, le FC Barcelone et le Milan AC surveillent le joueur de près. Malgré ces poids lourds, le Stade Rennais ne serait pas hors course. Avec une valeur estimée à 18 millions d’euros, Rayan reste abordable pour le club breton, qui pourrait profiter de son ambition et de sa soif de temps de jeu pour le convaincre de poser ses valises en Bretagne.