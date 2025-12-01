Transféré cet été à Krasnodar, Douglas Augusto a marqué un joli but ce week-end. De quoi donner encore plus de regrets à un FC Nantes à qui il manque terriblement.

C’est le site Tribune Nantaise qui le relève : ce week-end, Douglas Augusto a inscrit un joli but avec Krasnodar contre le Krylya Sovetov (5-0). A la 20e minute, alors que le score était encore de 0-0, le milieu de terrain brésilien a été trouvé par un partenaire dans l’axe, légèrement décalé sur la gauche, à 25 mètres des buts adverses. Il a armé une belle frappe croisée du gauche qui a terminé à mi-hauteur dans le petit filet adverse. C’est déjà le troisième but de la saison pour l’ancien joueur du FC Nantes.

Il manque un joueur de son profil chez les Canaris

Ce but donne triplement des regrets au FC Nantes. Déjà parce que le club l’a mal vendu cet été, acceptant une offre de 6,5 M€ alors qu’il aurait pu en obtenir plus. Admettons qu’à ce moment-là (le 12 juillet), la direction nantaise devait vendre au plus vite pour éviter des sanctions de la DNCG. Mais en vendant aussi peu cher Augusto ainsi que Moses Simon (7 M€), le FC Nantes n’a fait que combler un déficit alors qu’il aurait pu investir sur le marché des transferts pour se renforcer, ce qu’il paye cher aujourd’hui.

Autre regret, Douglas Augusto n’a pas été remplacé dans l’effectif. Il manque aujourd’hui un vrai récupérateur dans l’équipe nantaise, Junior Mwanga étant bien trop seul pour faire face aux assauts adverses. Il manque aussi des joueurs capables de faire la différence. Matthis Abline donne l’impression d’être le seul à pouvoir marquer dans ce FC Nantes qui a la deuxième plus mauvaise attaque de L1 avec 12 buts. Mal vendu et pas remplacé, Douglas Augusto a laissé un énorme vide chez les Canaris !