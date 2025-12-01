Dans une vidéo diffusée ce soir sur YouTube, Romain Molina a fait le point sur l’avenir de l’OL. Et celui-ci ne s’annonce pas rose du tout.

Pour les supporters lyonnais qui ont repris espoir après la victoire de l’OL sur le FC Nantes (3-0) hier, la vidéo de Romain Molina est à déconseiller. Car le journaliste d’investigation peint un tableau très sombre du club rhodanien. En s’appuyant sur les chiffres fournis à la DNCG, il s’interroge sur le fait que le club a pu augmenter de 40% son déficit alors qu’il a considérablement appauvri son effectif et vendu certaines de ses infrastructures.

Morton vendu pour 50 M€ ?

Mais ses principales révélations, Romain Molina les fait au niveau des transferts. Par exemple en expliquant que si l’OL a recruté Tyler Morton pour 10 M€ cet été, c’est parce qu’il a l’ambition de le vendre cinq fois plus cher l’été prochain ou à l’horizon 2027 ! Il assure également que le départ de Georges Mikautadze a été réalisé dans l’urgence après que Malick Fofana a fait savoir qu’il allait finalement rester. Et que les chiffres annoncés pour le transfert de l’attaquant géorgien ne sont pas tout à fait exacts car ils comprennent l’amortissement. Il évoque également l’option d’achat du flop Satriano, fixée à 5 M€ plus 1 M€ de bonus…

Enfin, le plus inquiétant : Molina annonce que le pire est à venir pour l’Olympique Lyonnais. Il parle de 2027 comme d’une année charnière car de nombreux prêts devront être levés. Pour lui, les Gones vont devoir continuer à vendre, continuer à appauvrir l’effectif, surtout s’il n’y a pas de qualification pour la Champions League en mai. Il estime également que les dirigeants d’Eagle devront accepter le fait qu’ils vont perdre beaucoup d’argent dans l’histoire…