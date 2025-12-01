Touché à la cheville contre Strasbourg (2-1) fin octobre, Malick Fofana devait faire sa rentrée en janvier. Mais selon le staff de l’OL, ce serait plutôt pour février car sa guérison prend plus de temps que prévu.

La soirée de dimanche a été belle pour l’Olympique Lyonnais, qui a décroché un large succès face au FC Nantes (3-0) pour célébrer en grandes pompes son 75e anniversaire. Mais comme tout ne saurait être rose dans le football, il y a eu une mauvaise nouvelle. Elle concerne Malick Fofana. L’ailier belge était présent au Groupama Stadium mais, comme le révèle le site olympique-et-lyonnais, il se déplaçait encore en béquilles. Ce qui laisse à penser qu’il ne devrait pas être opérationnel dans un mois, comme c’était prévu initialement.

De retour sur les terrains en février ?

Gravement touché à une cheville contre Strasbourg (2-1) fin octobre, Malick Fofana devait être opérationnel au mois de janvier. Mais, comme l’a précisé Jorge Maciel à la fin du match contre le FC Nantes, sa guérison prend plus de temps que prévu et sa rentrée devrait être reportée : « Ça avance mais pas au rythme que l’on veut. Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février ».

Hormis Monaco pour débuter 2026, l’OL affrontera des adversaires relativement faibles en janvier (Brest, Young Boys, Metz, PAOK). Mais en février, le programme sera plus relevé (Lille, Nantes, Nice, Strasbourg) et il serait bon que le Belge fasse sa rentrée.