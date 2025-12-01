Equipe de France : l’IA torpille les espoirs de sacre à la Coupe du monde 2026

Pour l’intelligence artificielle, l’équipe de France n’est pas favorite pour une victoire finale à la Coupe du monde 2026.

Qualifiée sans trembler, l’équipe de France n’a pas manqué le rendez-vous américain, comme en 1994. Elle traversera l’Atlantique en juin 2026 avec l’intention de décrocher une troisième étoile. Mais a-t-elle des raisons de se penser favorite ? Selon l’intelligence artificielle, oui ! Mais attention : elle n’est pas la principale ! Selon l’IA d’Opta, c’est l’Espagne qui a les meilleures chances de décrocher le graal le 19 juillet 2026 au MetLife Stadium d’East Rutherford.

Les Bleus ont 14,1% de chances de décrocher une troisième étoile

La Roja a 17% de chances de s’imposer, selon Opta. Rien de plus logique, les Espagnols impressionnants tout le monde par la qualité de leur collectif et de leurs individualités, sans parler du fait qu’ils sont champions d’Europe en titre. Les Bleus arrivent en deuxième position avec 14,1%. L’Angleterre est troisième (11,8%), l’Argentine quatrième (8,7%) et l’Allemagne cinquième (7,1%). Le Brésil, qui a connu des éliminatoires difficiles, n’est que septième (5,6%), le Portugal étant mieux classé que lui (6,6%) !

Pour l’équipe de France, qui reste sur deux finales de Coupe du monde (victoire contre la Croatie en 2018, défaite aux tirs au but face à l’Argentine en 2022), il faudra donc déjouer les pronostics afin d’offrir à Didier Deschamps une sortie digne de ce nom après douze années de bons et loyaux services.