OL : Tolisso envoie un message à Deschamps et tranche son avenir

Dans une forme étincelante, le capitaine de l’OL Corentin Tolisso a évoqué son envie de revenir en équipe de France, et le prochain Mercato.

Jeudi soir, lors d’une victoire éclatante de l’Olympique lyonnais face au Maccabi Tel Aviv (0-6), Corentin Tolisso a signé le premier triplé de sa carrière professionnelle. Un exploit pour un milieu de terrain, qui confirme sa super forme. « J’ai toujours aimé marquer. Quand j’étais petit, j’étais attaquant. J’ai gardé cette envie chaque match », a-t-il confié avec le sourire en conférence de presse, savourant ce moment rare. « Je me sens dans la meilleure forme de ma carrière », affirme le milieu lyonnais, citant sa régularité et sa fraîcheur physique retrouvée comme véritables moteurs de sa renaissance. Et questionné sur les Bleus, Tolisso ne laisse planer aucun doute sur ses objectifs.

Tolisso vise la Coupe du monde

« La Coupe du monde est un objectif. Cela m’aide à performer sur le terrain puisque je sais où je veux aller. J’y crois dur comme fer ». Le natif de Tarare paraît presque transcendé par cette ambition. Et malgré le contexte économique compliqué de l’OL, pas question pour lui de quitter son club de cœur cet hiver. « Ce n’est pas une option, surtout au mois de janvier », tranche-t-il, balayant ainsi les rumeurs de transfert autour de lui.