Dimanche soir, près de 400 ultras de l’OGC Nice ont attendu leurs joueurs au retour du match à Lorient (1-3), deux ont été agressés et se sont mis en ITT. Les conséquences pourraient être désastreuses pour le club.

Après la défaite à Lorient (1-3) dimanche, la sixième d’affilée toutes compétitions confondues, environ 400 ultras niçois ont attendus les joueurs et le staff au centre d’entraînement dans la soirée. Selon Foot Mercato, Terem Moffi, Jérémie Boga et Florian Maurice ont été agressés. Les deux premiers se seraient faits cracher dessus, l’un aurait été frappé dans les parties génitales. Certains médias assurent que des insultes racistes ont été proférées, même si cela n’a pas été confirmé. Toujours est-il que les deux joueurs, choqués aussi bien physiquement que psychologiquement, sont en ITT. Jusqu’à dimanche compris pour Moffi, jusqu’à vendredi pour Boga. Les deux se sont rendus au commissariat ce lundi pour porter plainte contre X.

Dans la soirée, l’OGC Nice a publié un communiqué laconique pour apporter son soutien à ses joueurs : « Dimanche, à leur retour de Lorient, les Aiglons ont été accueillis devant le Centre d’entraînement et de formation par un rassemblement important. Les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie. L’OGC Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actes avec la plus grande fermeté ».

Fabrice Bocquet accusé de désertion

En pleine crise sportive, le Gym s’est offert une crise à tous les étages. Car les conséquences de cette soirée houleuse pourraient être catastrophiques. Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen s’est interrogé sur l’impact de ces scènes de violence sur l’ensemble des joueurs. Moffi et Boga accepteront-ils de rejouer sous le maillot rouge et noir ? Leurs coéquipiers voudront-ils se battre pour un club dont les supporters font preuve de tant de violence ? L’Equipe pose également la question de la dissolution de la Populaire Sud, qui était déjà dans le viseur des autorités…

Mohamed Toubache-Ter, lui, a pointé du doigt sur X le président Fabrice Bocquet, qu’il estime être le principal responsable : « Fabrice Bocquet est en train de fracturer ce club qu’est Nice ! Il y a une forme de lâcheté chez ce monsieur… qu’on n’entend plus, qu’on ne voit plus. Un déserteur ? ». Tous les médias s’accordent à dire que les ultras ont désespérément cherché Bocquet dimanche soir. Son absence en a agacé plus d’un…