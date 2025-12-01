Revue de presse : les supporters de Nice affrontent Haise et les joueurs, Sage se lâche sur Gradit, une signature à Rennes 

FC Nantes : furax, les supporters préparent une action coup de poing contre le RC Lens !
Bastien Aubert
1 décembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise vise le maintien, les supporters enragent

Après la nouvelle défaite de l’OGC Nice à Lorient (1-3) hier, Franck Haise a expliqué que le Gym devait arrêter de regarder devant au classement de Ligue 1… « Il faut que les joueurs soient conscients d’une chose: c’est pour le maintien qu’on va se battre. C’est la réalité. On se battra, je me battrai avec ceux qui veulent se battre. » Un message plutôt clair… Quelques heures après cette sixième défaite consécutive toutes compétitions confondues, L’Équipe explique que les Aiglons ont été accueillis à leur retour au centre d’entraînement par près de 400 supporters venus exprimer leur mécontentement. Ambiance…

SCO Angers : Dujeux enrage après Lens

Après la défaite d’Angers contre le RC Lens (1-2), Alexandre Dujeux a avoué sa frustration en conférence de presse d’après match : « Avec ce penalty, on espérait comme des fous, on se disait qu’on allait peut-être faire 2-2 et que ça aurait été une belle histoire. Après, je trouve qu’il y a pas mal de motifs de satisfaction. Ça aurait pu finir sur un nul contre le leader. On a eu des intentions, on a fait de bonnes choses. C’est aussi pour ça que je suis déçu. »

LOSC : l’Algérie tremble pour Mandi 

Dans 20 jours, la CAN débutera au Maroc. Et ce dimanche, l’Algérie tremble pour Aïssa Mandi. Joueur le plus capé de l’histoire de la nation (111 sélections), le défenseur central est sorti sur blessure avec le LOSC face au Havre à la 39e minute de jeu. Il faut espérer que cela ne soit rien de grave pour le taulier des Fennecs qui devra être prêt dans trois semaines pour le début de la compétition continentale.

RC Strasbourg : Rosenior durcit le ton après Brest

Suite à la défaite surprise du RC Strasbourg à la Meinau contre le Stade Brestois (1-2), Liam Rosenior est monté au créneau. «  Il faut payer les conséquences de ses actes. C’est peut-être un bon moyen pour s’améliorer, a-t-il lâché hier en conférence de presse. Il faut arrêter les excuses, dire qu’on est jeunes et qu’on apprend : il faut gagner et c’est tout. Ce soir, c’est inacceptable. » Le RC Strasbourg a perdu son septième match de Ligue 1 après avoir ouvert le score depuis le début de la saison dernière (4 en 2024-2025, 3 en 2025-2026), au moins deux de plus que toute autre équipe sur la période. Et cela commence à laisser des traces.

RC Lens : Sage déclare sa flamme à Gradit

Le RC Lens leader de Ligue 1 après sa victoire dominicale à Angers, Pierre Sage a rendu hommage à Jonathan Gradit à sa manière suite à la grave blessure de ce dernier vendredi à l’entraînement. Sur X, le coach des Sang et Or a publié une photo de groupe avec cette légende : « Pour notre lion. » Classe.

Stade Rennais : Legendre bientôt pro ?

Si le Stade Rennais reste sur quatre victoires en Ligue 1 et pointe enfin dans le haut du classement, un jeune pourrait tirer son épingle du jeu : Elias Legendre. À 17 ans, celui qui a remplacé Lucas Rosier dans le groupe à Metz (1-0), devrait rapidement signer un premier contrat pro, à en croire Ouest-France. 

