OGC Nice : « On est pourris »… Sofiane Diop, en colère, glisse ses vérités aux supporters (video)

L’OGC Nice est en perdition et son milieu de terrain Sofiane Diop s’en est expliqué auprès des supporters présents à Lorient.

Battu à Lorient (1-3), l’OGC Nice a enregistré une 6e défaite consécutive toutes compétitions confondues. Franck Haise et ses hommes n’y arrivent plus. Et à la fin du match, Sofiane Diop est venu s’expliquer face au parcage niçois.

« On perd à Lorient, une équipe qui doit être reléguée »

Sous la pression de ses supporters, l’ancien Monégasque ne s’est pas démonté. « Je vous jure, on donne le maximum, a-t-il soutenu. En ce moment ça fonctionne mal. On est pourri, on le sait ! Je sais que vous faites tous des milliers de kilomètres pour nous. On est les premiers affectés par les résultats. On perd à Lorient, une équipe qui doit être reléguée ». Des mots très forts…