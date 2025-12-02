Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid
ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !
Laurent Hess
2 décembre 2025

L’ASSE se déplace à Dunkerque samedi soir pour la 16e journée de Ligue 2. Et Eirik Horneland devrait être un peu moins démuni que le week-end dernier en Coupe de France…

2e de Ligue 2, l’ASSE, qui reste sur une large victoire en Coupe de Franc face aux amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1), se déplace à Dunkerque samedi soir. Et pour cette affiche de la 16e journée de Ligue 2, Eirik Horneland devrait pouvoir compter sur deux retours en attaque. En effet, l’ASSE retrouvait le chemin de l’entrainement ce mardi matin au Centre sportif Robert-Herbin de L’Etrat et Zuriko Davitashvili et Josha Duffus ont tous les deux participé à la séance collective.

Davitashvili et Duffus présents à l’entraînement de l’ASSE

L’ancien bordelais était malade ces derniers jours et l’ancien joueur de Brighton était aux soins. En revanche, Lucas Stassin s’est entraîné à l’écart du groupe, tout comme Aïmen Moueffek, Djylian N’Guessan et Chico Lamba. A noter l’absence d’Irvin Cardona, nouveau papa depuis ce week-end et excusé.

