OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat

Le parquet de Nice annonce ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi, lequel est défendu par son ancien président à Lorient, Loïc Féry.

Il fallait s’y attendre : Le parquet de Nice annonce ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi. Dimanche, à leur retour de Lorient, les deux attaquants de l’OGC Nice ont été contraints de descendre du bus avant de recevoir des coups, des crachats des et insultes entraînant des rapports d’ITT. Le SLPJ de Nice se saisit de l’affaire pour des faits de violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, et non-empêchement d’un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle. Des auditions sont déjà en cours.

Féry aussi solidaire de Bocquet et Haise

Si les « supporters » niçois s’en sont pris à Moffi, ce serait parce qu’ils n’auraient pas apprécié de voir l’attaquant discuter tout sourire avec son ancien président à Lorient Loïc Féry, après la défaite.

Interrogé par L’Équipe au sujet de cet échange, Féry a soutenu son ancien joueur (2020-2023). « Terem vit des moments difficiles. Je pense à lui et à ses proches. Il s’agissait d’un échange complètement anodin alors qu’il venait saluer un ancien partenaire pour échanger son maillot, comme tous les joueurs le font après chaque match, a-t-il déclaré ce mardi. Terem est vraiment un homme avec une personnalité exemplaire qui ne mérite pas d’être stigmatisé pour un sourire après un match de football. » Et à Féry d’ajouter : « Je tiens à lui adresser tout mon soutien, ainsi qu’au club de Nice, à son président (Fabrice Bocquet), son entraîneur (Franck Haise), ainsi qu’à tous les joueurs de l’OGC Nice, car ce type de comportement agressif et non respectueux n’a pas de place dans le sport. »