FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été

Le FC Nantes a réalisé plusieurs mauvais coups l’été dernier. Mais il envisagerait de réparer l’un d’eux dès le mois de janvier…

Le FC Nantes a laissé partir plusieurs cadres l’été dernier et on ne peut pas dire que leurs départs aient été bien compensés. Du côté des arrivées, les satisfactions sont rares. Avec Uros Radakovic qui a suscité de gros doutes dès les premiers matchs de préparation, ou encore Hyun-Seok Hong, qui n’a plus joué depuis plus d’un mois et demi, le FC Nantes a enchaîné les flops. Et d’après L’Equipe, Hyun-Seok Hong est même la pire recrue de l’été en Ligue 1 !

le FC Nantes veut casser le prêt de Hyun-Seok Hong

À 26 ans, le milieu sud-coréen pourrait même être poussé vers la sortie et refaire ses valises dès cet hiver, lui qui est prêté par Mayence au FC Nantes et qui n’entre plus dans les plans de Luis Castro. Le milieu de terrain était arrivé pour un prêt payant de 400 000 euros mais il s’est vite montré bien trop tendre pour la Ligue 1.