Les supporters du Stade Rennais ont été invités à désigner le meilleur joueur du mois de novembre, qui a vu leur équipe remporter ses quatre matches. Le verdict est tombé.

Un carton inattendu contre Strasbourg (4-1) le 2 novembre, un succès tiré par les cheveux à Paris (1-0) cinq jours plus tard, un nouveau 4-1 au Roazhon, cette fois face à l’AS Monaco, le 22, et enfin un petit 1-0 à Metz vendredi dernier : le mois de novembre s’annonçait décisif pour le Stade Rennais et surtout son entraîneur, Habib Beye, placé sur le siège éjectable après un début de saison catastrophique. Il s’est avéré grandiose, avec un score parfait au niveau des résultats.

Rongier, capitaine exemplaire

Les supporters rennais ont été invités à déterminer le meilleur joueur de ce mois idéal. Il y a eu match entre Estéban Lepaul, auteur d’un triplé contre Strasbourg, dans une partie où la pression était énorme et l’adversaire relevé, et Valentin Rongier. Et c’est ce dernier qui a été élu. C’est que l’ancien Marseillais, en plus d’être toujours aussi important au cœur du jeu, s’est montré décisif, ce qui est un peu nouveau pour lui. Il a marqué l’unique but de la partie à Metz et a délivré deux passes décisives, à Strasbourg puis à Paris.

Rejeté par les supporters rennais au moment de son arrivée cet été en raison de son passé nantais et de certaines blagues sur les Rouge et Noir, Valentin Rongier a mis tout le monde d’accord en très peu de temps. Mais de cela, personne n’en doutait…