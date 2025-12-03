Cristiano Ronaldo ciblé par une fake news, Lionel Messi dézingué par un joueur du FC Nantes
Cristiano Ronaldo ciblé par une fake news, Lionel Messi dézingué par un joueur du FC Nantes

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo assistant à la cérémonie du Ballon d'Or en 2017.
Raphaël Nouet
3 décembre 2025

Les deux superstars du football mondial, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ont été fait parler d’elles ce mercredi, pour des raisons diverses.

C’est une rumeur improbable qui a embrasé les réseaux sociaux ce mercredi : Cristiano Ronaldo serait sur le point d’apparaître sur un billet imprimé par la banque du Portugal ! Sauf que le bon sens aurait dû enterrer cette fake news. En effet, le billet en question serait d’un montant de… 7€ ! Une somme bien sûr interdite puisque les billets en circulation dans la zone euro sont de 5€, 10€, 20€, 100€, 200€ et 500€. Impossible pour n’importe quel pays de sortir des clous. En outre, les visuels des billets sont réalisés à l’échelle continentale. C’était une belle idée mais, dans les faits, elle est irréalisable !

« C’est pour ça que Messi explose tout là-bas (rire) »

Lionel Messi, lui, s’est pris un tacle depuis… Nantes ! Dans une interview au site officiel du FCN, le défenseur nigérian des Canaris Chidozie Awaziem, qui a joué aux Etats-Unis la saison dernière, a dit que l’Argentin n’avait aucun mérite à marquer autant de buts en MLS car il y a des boulevards en défense ! « Il y a beaucoup de différences entre la France et les Etats-Unis au niveau du foot. En MLS, c’est un jeu ouvert, ça court beaucoup. Les attaquants ont des espaces pour s’exprimer. C’est pour ça que Messi explose tout là-bas (rire). Ici, en Ligue 1, c’est plus technique, tactique, fermé et physique. C’est un vrai combat. C’est plus dur de jouer ici, car il faut être athlétiquement plus fort. Ça va plus vite et c’est plus compétitif ».

Lionel Messi, qui va disputer la finale de la MLS avec l’Inter Miami, aura l’occasion, lors de la Coupe du monde, de prouver à Awaziem ainsi qu’à ses critiques qu’il a encore le niveau, à 38 ans.

