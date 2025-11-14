Cristiano Ronaldo chahuté comme jamais au Portugal, une grosse menace plane sur lui !

CR7 en prend pour son grade après son expulsion en Irlande…

Expulsé hier à l’heure de jeu à Dublin sous les applaudissements des 50 000 spectateurs de l’Aviva Stadium pour avoir donné un coup de coude à Dara O’Shea dans la surface irlandaise, son tout premier carton rouge avec le Portugal, battu en Irlande (0-2), Cristiano Ronaldo manquera le prochain match face à l’Arménie. Il sera décisif pour la qualification à la prochaine Coupe du monde.

La presse portugaise demande à Cristiano Ronaldo de s’excuser

«Cristiano Ronaldo devrait avoir honte», titre A Bola ce vendredi. «Le pire, c’était la réaction toute cette mascarade. Des pleurs imités, comme si l’Irlandais qui avait reçu le coup de coude simulait, des gestes de la tête, comme s’il ne comprenait pas ce qui se passait, en passant par les applaudissements du public, comme si c’était la faute des tribunes et non la sienne s’il a été expulsé.» Ronaldo en prend vraiment pour son grade et A Bola suggère qu’il fasse son mea culpa. «Ronaldo a commis une erreur. Le moins qu’il puisse faire, c’est de s’excuser, mais ce qu’il devrait vraiment faire, c’est avoir honte. » N’en jetez plus ! En cas de qualification dimanche, Cristiano Ronaldo, avec son expulsion, risque de rater le premier match de la Seleçao en Amérique l’été prochain.