Mercato : l’OM doit-il foncer sur Jérémie Boga (OGC Nice) ?

Sur le départ de l’OGC Nice au mercato, Jérémie Boga (28 ans) pourrait être relancé par l’OM. Bonne idée ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat.

« Éviter un Iliman Ndiaye bis »

« L’OM doit absolument éviter de se jeter sur Jérémie Boga cet hiver, et les signaux qui clignotent en rouge sont nombreux. Certes, Roberto De Zerbi le connaît parfaitement pour l’avoir façonné à Sassuolo, mais l’ailier ivoirien n’a jamais réussi à confirmer à Nice, où son irrégularité et son manque d’impact ont fini par lasser. Il donne aujourd’hui l’impression d’avoir perdu ce qui faisait sa force : la percussion, l’instinct et la répétition des efforts.

Miser sur un joueur en perte de vitesse serait déjà risqué, mais ajouter à cela le facteur « enfant du cru » rend l’opération encore plus piégeuse pour l’OM. On a vu trop de retours sentimentaux tourner au fiasco à Marseille, et l’ombre d’Iliman Ndiaye plane encore au-dessus du club phocéen. Entre l’attente, la pression et un profil qui ne colle plus forcément aux besoins actuels de l’équipe, tout laisse penser que ce dossier a les allures d’un mauvais coup annoncé. »

Bastien AUBERT

« L’idée ne serait pas déconnante du tout »

« Comme on le dit souvent : il n’y a pas de mauvais joueurs, il n’y a que des mauvais contextes. Même si Jérémie Boga n’est pas une machine à stats à Nice, on peut quand même se rappeler de sa première saison au Gym conclue avec 6 buts et 6 passes dé. Un Boga dans un contexte comme celui de Marseille, je me dis pourquoi pas. Lui et Roberto De Zerbi se connaissent bien, ce qui pourrait d’ailleurs favoriser son intégration.

De plus, Boga pourrait se montrer précieux grâce à sa polyvalence, étant donné qu’il peut jouer ailier ou même en soutien de l’attaquant. Quand on sait qu’Angel Gomes ne rayonne pas dans le onze marseillais, on se dit que Boga ne pourrait pas forcément faire tâche dans cette équipe. Avec ce qu’il s’est passé récemment à Nice, l’Ivoirien pourrait partir pour une somme abordable. Je ne dis pas forcément que l’OM doit foncer dessus, mais l’idée ne serait pas déconnante du tout ».

William TERTRIN