OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : le dossier prioritaire de cet hiver a été dévoilé

RC Lens Mercato : le dossier prioritaire de cet hiver a été dévoilé
William Tertrin
4 décembre 2025

Avec le transfert de Machado et la blessure de Gradit, le RC Lens a perdu deux joueurs sans son secteur défensif. Et entre le poste de piston gauche et celui de défenseur central, le club aurait fait un premier choix.

Le RC Lens, actuellement engagé dans une saison pleine de défis et d’objectifs ambitieux, se prépare à aborder le mercato hivernal avec une stratégie particulièrement mesurée. L’attention est aujourd’hui concentrée sur le poste de piston gauche, un secteur qui va connaître des changements importants. Deiver Machado, qui a rarement été titulaire et dont le contrat s’étend jusqu’en juin 2026, va s’engager à Nantes. Cette décision libère une place clé sur le flanc gauche de la défense et offre à Lens l’occasion de réfléchir à un renforcement ciblé.

Un piston gauche en réflexion, sans obligation de vente

En effet, comme le rapporte La Voix du Nord, Lens « planchait depuis un moment sur le dossier d’un piston gauche », sans l’assurance totale qu’un recrutement sera réalisé cet hiver. Mais on peut comprendre que ce poste soit prioritaire, étant donné que Bermont préfère évoluer en soutien de l’attaquant, et que Chávez n’a plus joué depuis un long moment. En attendant, comme l’a précisé Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens, « le financement de la saison est parfaitement assuré. On n’a aucune obligation de vente cet hiver. » En effet, Lens a récupéré un peu moins de 90 millions d’euros sur des ventes l’été dernier.

L’accent sur le poste de piston gauche n’est pas anodin. La position est stratégique dans le système de jeu actuel, et les choix effectués auront un impact direct sur l’équilibre défensif et offensif de l’équipe. Lens donnera sa chance au jeune Anthony Bermont (20 ans) pour prendre le relai de Matthieu Udol si nécessaire, mais le club reste ouvert à des profils plus expérimentés si nécessaire. L’idée est de trouver un juste milieu : permettre aux jeunes talents de continuer leur progression tout en sécurisant le poste avec un joueur capable de répondre aux exigences de la Ligue 1.

Le concept de “mercato d’ajustement” évoqué par Parrot traduit la volonté de Lens de ne pas s’engager dans des dépenses excessives ou dans des transactions risquées. Contrairement à certains clubs qui doivent vendre pour équilibrer leurs comptes, Lens bénéficie d’une situation financière stable qui lui offre une liberté rare en Ligue 1. Cette autonomie permet de concentrer les efforts sur le renforcement des secteurs réellement déficitaires, tout en donnant la priorité à la cohérence sportive plutôt qu’aux besoins immédiats de trésorerie. En ce sens, le mercato hivernal sera davantage une série de retouches qu’un bouleversement de l’effectif.

Une gestion intelligente

La gestion prudente de cette période de transfert s’inscrit également dans une logique plus large de développement des jeunes. Lens continue de faire confiance à des joueurs comme Ismaëlo Ganiou et Kyllian Antonio, tout en gardant un œil attentif sur les besoins immédiats de l’équipe. Cette double approche – soutenir la progression des jeunes et combler les lacunes avec des acquisitions ciblées – reflète la stratégie globale du club, qui vise à maintenir un équilibre entre ambition sportive et responsabilité financière.

Le RC Lens aborde donc le mercato hivernal avec une vision claire : renforcer là où c’est nécessaire, exploiter les opportunités du marché et permettre aux jeunes de progresser, tout en évitant les mouvements précipités. Le départ de Machado offre l’occasion de réévaluer le poste de piston gauche, mais tout sera fait avec mesure. L’objectif est de rester compétitif, d’atteindre les ambitions sportives fixées pour la saison, et de gérer l’effectif avec intelligence, sans compromettre l’avenir du club. La stabilité financière et la liberté stratégique dont dispose Lens font de ce mercato une période d’opportunités réfléchies, où chaque décision sera prise en fonction de la performance et de la cohérence globale de l’équipe.

Au final, ce mercato hivernal pourrait s’avérer décisif non pas par l’ampleur des transferts, mais par la qualité et l’efficacité des ajustements réalisés. Lens mise sur la prudence, la stratégie et la continuité pour rester compétitif, tout en préparant l’avenir avec des choix ciblés et réfléchis.

MercatoRC Lens
#A la une

Les plus lus

OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes
Mercato...

OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : le dossier prioritaire de cet hiver a été dévoilé
Mercato...

RC Lens Mercato : le dossier prioritaire de cet hiver a été dévoilé

Par William Tertrin
PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement
LOSC...

PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais : Beye lance le mercato d’hiver, des cadres sont en danger !

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !

Par William Tertrin
OGC Nice : les ultras niçois prennent une énorme décision après les incidents
Ligue 1...

OGC Nice : les ultras niçois prennent une énorme décision après les incidents

Par William Tertrin
Le logo de l'OL brandi avant un match au Groupama Stadium.
Ligue Europa...

OL : un Lyonnais a involontairement déclenché une énorme tempête au club

Par William Tertrin
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : en plein chaos, l’OGC Nice gâche la vie de Pierre Sage au Racing 

Par Bastien Aubert
LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !
Ligue 1...

LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !

Par William Tertrin
OGC Nice : ça a chauffé en interne, Haise ne voulait pas être seul dans sa chute
Ligue 1...

OGC Nice : ça a chauffé en interne, Haise ne voulait pas être seul dans sa chute

Par William Tertrin
Stade Rennais : le secret bien gardé qui a propulsé Raphinha jusqu’au FC Barcelone
FC Barcelone...

Stade Rennais : le secret bien gardé qui a propulsé Raphinha jusqu’au FC Barcelone

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Monaco.
Equipe de France...

Le RC Lens a mis la main sur un candidat très crédible à l’équipe de France

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Luis Enrique pousse fort pour un énorme coup à 80 M€ au FC Barcelone !

Par William Tertrin
Le latéral droit de l'OGC Nice Jonathan Clauss lors du match contre l'OM.
Ligue 1...

OGC Nice : Clauss au centre d’une nouvelle polémique après les incidents

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a envoyé le RC Lens au tapis avant le choc contre le LOSC

Par William Tertrin
Le milieu du FC Nantes Johann Lepenant lors du match contre Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : un Canari avertit le RC Lens, la guerre est déclarée !

Par William Tertrin
Vitinha et Chevalier au PSG
Ligue 1...

PSG : Daniel Riolo fait des annonces inquiétantes avant le Stade Rennais 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : le remplaçant de Machado est connu, celui de Gradit ne devrait plus tarder

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye dézingue totalement les supporters de l’OGC Nice

Par William Tertrin
Michele Kang à l'OL
Ligue 1...

OL : Saint-Cyr/Collonges paie le prix fort pour sauver le match de Coupe de France… et ça marche !

Par William Tertrin
Azzedine Ounahi (Gérone)
Mercato...

OM Mercato : le Real Madrid l’a relancé, Marseille va toucher le jackpot ! 

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : une opportunité en or au RC Lens pourrait rapporter gros aux Verts
ASSE...

ASSE Mercato : une opportunité en or au RC Lens pourrait rapporter gros aux Verts

Par William Tertrin
Savanier et Nicollin (MHSC)
ASSE...

ASSE : le ticket pour la Ligue 1 validé en un temps record ?

Par Bastien Aubert
Les supporters du FC Nantes en fusion
FC Nantes...

FC Nantes : avant le PSG, l’OM va retourner La Beaujoire !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet