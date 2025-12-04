RC Lens Mercato : le dossier prioritaire de cet hiver a été dévoilé

Avec le transfert de Machado et la blessure de Gradit, le RC Lens a perdu deux joueurs sans son secteur défensif. Et entre le poste de piston gauche et celui de défenseur central, le club aurait fait un premier choix.

Le RC Lens, actuellement engagé dans une saison pleine de défis et d’objectifs ambitieux, se prépare à aborder le mercato hivernal avec une stratégie particulièrement mesurée. L’attention est aujourd’hui concentrée sur le poste de piston gauche, un secteur qui va connaître des changements importants. Deiver Machado, qui a rarement été titulaire et dont le contrat s’étend jusqu’en juin 2026, va s’engager à Nantes. Cette décision libère une place clé sur le flanc gauche de la défense et offre à Lens l’occasion de réfléchir à un renforcement ciblé.

Un piston gauche en réflexion, sans obligation de vente

En effet, comme le rapporte La Voix du Nord, Lens « planchait depuis un moment sur le dossier d’un piston gauche », sans l’assurance totale qu’un recrutement sera réalisé cet hiver. Mais on peut comprendre que ce poste soit prioritaire, étant donné que Bermont préfère évoluer en soutien de l’attaquant, et que Chávez n’a plus joué depuis un long moment. En attendant, comme l’a précisé Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens, « le financement de la saison est parfaitement assuré. On n’a aucune obligation de vente cet hiver. » En effet, Lens a récupéré un peu moins de 90 millions d’euros sur des ventes l’été dernier.

L’accent sur le poste de piston gauche n’est pas anodin. La position est stratégique dans le système de jeu actuel, et les choix effectués auront un impact direct sur l’équilibre défensif et offensif de l’équipe. Lens donnera sa chance au jeune Anthony Bermont (20 ans) pour prendre le relai de Matthieu Udol si nécessaire, mais le club reste ouvert à des profils plus expérimentés si nécessaire. L’idée est de trouver un juste milieu : permettre aux jeunes talents de continuer leur progression tout en sécurisant le poste avec un joueur capable de répondre aux exigences de la Ligue 1.

Le concept de “mercato d’ajustement” évoqué par Parrot traduit la volonté de Lens de ne pas s’engager dans des dépenses excessives ou dans des transactions risquées. Contrairement à certains clubs qui doivent vendre pour équilibrer leurs comptes, Lens bénéficie d’une situation financière stable qui lui offre une liberté rare en Ligue 1. Cette autonomie permet de concentrer les efforts sur le renforcement des secteurs réellement déficitaires, tout en donnant la priorité à la cohérence sportive plutôt qu’aux besoins immédiats de trésorerie. En ce sens, le mercato hivernal sera davantage une série de retouches qu’un bouleversement de l’effectif.

Une gestion intelligente

La gestion prudente de cette période de transfert s’inscrit également dans une logique plus large de développement des jeunes. Lens continue de faire confiance à des joueurs comme Ismaëlo Ganiou et Kyllian Antonio, tout en gardant un œil attentif sur les besoins immédiats de l’équipe. Cette double approche – soutenir la progression des jeunes et combler les lacunes avec des acquisitions ciblées – reflète la stratégie globale du club, qui vise à maintenir un équilibre entre ambition sportive et responsabilité financière.

Le RC Lens aborde donc le mercato hivernal avec une vision claire : renforcer là où c’est nécessaire, exploiter les opportunités du marché et permettre aux jeunes de progresser, tout en évitant les mouvements précipités. Le départ de Machado offre l’occasion de réévaluer le poste de piston gauche, mais tout sera fait avec mesure. L’objectif est de rester compétitif, d’atteindre les ambitions sportives fixées pour la saison, et de gérer l’effectif avec intelligence, sans compromettre l’avenir du club. La stabilité financière et la liberté stratégique dont dispose Lens font de ce mercato une période d’opportunités réfléchies, où chaque décision sera prise en fonction de la performance et de la cohérence globale de l’équipe.

Au final, ce mercato hivernal pourrait s’avérer décisif non pas par l’ampleur des transferts, mais par la qualité et l’efficacité des ajustements réalisés. Lens mise sur la prudence, la stratégie et la continuité pour rester compétitif, tout en préparant l’avenir avec des choix ciblés et réfléchis.