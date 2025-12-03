Très bonne nouvelle pour le FC Nantes : selon Ouest-France, la Maison Jaune s’est mise d’accord avec le RC Lens pour le transfert du piston gauche colombien Deiver Machado.

Depuis le début de la saison, de nombreux postes posent problème au sein du FC Nantes. Et notamment celui de latéral gauche. Nicolas Cozza réalise des prestations très décevantes, lui-même a reconnu qu’il avait beaucoup de mal à s’imprégner des principes de jeu de Luis Castro. L’entraîneur portugais a parfois aligné Louis Leroux dans le couloir mais le milieu formé au club ne s’est pas montré plus à l’aise. Raison pour laquelle le club cherchait un spécialiste du poste pour cet hiver.

Un mercato hivernal très actif pour la Maison Jaune

Bonne nouvelle, il arrive ! Ce mercredi soir, Ouest-France annonce que le FC Nantes et le RC Lens se sont mis d’accord pour le transfert de Deiver Machado. Le piston gauche colombien va s’engager pour deux saisons et demi avec les Canaris. Il va s’engager dans les prochains jours mais ne pourra pas jouer ce week-end contre les Sang et Or en vertu d’un accord. Le FC Nantes va verser 500.000€. Titulaire lors des trois premiers matches de la saison, Machado s’est ensuite blessé au genou et n’est revenu au jeu que dimanche dernier à Angers (2-1).

Autre bonne nouvelle, Ouest-France annonce que le FC Nantes va se montrer actif lors du mercato hivernal. Machado ne sera pas la seule recrue. Luis Castro et les supporters des Canaris peuvent souffler, la deuxième partie de la saison devrait être moins compliquée que la première !