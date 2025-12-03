FC Nantes Mercato : Kita va frapper fort en janvier, un géant est attendu ! 
FC Nantes Mercato : Kita va frapper fort en janvier, un géant est attendu ! 

Ibrahima Cissé (Schalke)
Bastien Aubert
3 décembre 2025

Le marché hivernal du FC Nantes s’annonce bouillant. Les Canaris, bien décidés à renforcer leur effectif, accélèrent actuellement sur plusieurs dossiers majeurs, avec en tête l’arrivée d’Ibrahima Cissé, défenseur central prometteur valorisé à 350 000 euros. Autre nom en vue : Louis Munteanu, jeune buteur roumain, tandis que le cas Ganago intrigue en coulisse. Le club multiplie ainsi les mouvements pour s’offrir un effectif solide avant la dernière ligne droite en Ligue 1.

FC Nantes accélère sur Ibrahima Cissé

Toutes les attentions convergent aujourd’hui vers Ibrahima Cissé, international malien de 24 ans et pièce maîtresse actuelle de Schalke 04. Défenseur central d’1m96, passé par La Berrichonne de Châteauroux, il s’apprête à quitter l’Allemagne cet hiver pour éviter un départ libre à l’été. Sa valorisation avoisine les 350 000 euros, une belle opportunité saisie par la cellule nantaise en quête de solidité défensive.

Un défenseur de 1m96 repéré pour la charnière nantaise

Formé en France, remportant ses duels par sa stature imposante, Cissé pourrait apporter une complémentarité précieuse dans l’axe du FC Nantes. Sa robustesse et sa lecture du jeu sont déjà très recherchées sur le marché, comme le montre l’intérêt croissant du FC Nantes et du FC Metz pour Ibrahima Cissé. S’il s’engage, il viendra densifier une défense qui a cruellement manqué d’options ces derniers mois.

Concurrence et pistes du mercato : qui sont les autres prétendants ?

Le dossier Cissé suscite toutefois la convoitise. Plusieurs clubs sont sur le coup, en quête de la bonne affaire hivernale. En plus des Nantais, ces prétendants se démarquent :

  • FC Metz, à la recherche d’un patron défensif
  • Stade de Reims, désireux de renforcer son arrière-garde
  • Zulte Waregem, formation belge habituée aux bons coups sur le marché

La présence de ces concurrents rend la négociation plus tendue, mais Nantes garde la main grâce à l’implication totale de Luis Castro. Découvrez le profil complet d’Ibrahima Cissé en championnat.

Ganago, Munteanu : l’hiver mouvementé des Canaris

En parallèle du dossier Cissé, le staff nantais n’oublie pas le secteur offensif. L’arrivée de Louis Munteanu, attaquant technique et percutant âgé de 23 ans, se rapproche. Son potentiel et sa valeur sur le marché font déjà parler en interne. De son côté, Ignatius Ganago pourrait à nouveau figurer sur la liste des transferts, son retour de MLS s’accompagnant de nombreuses incertitudes. De quoi ouvrir encore davantage le chantier hivernal à la Beaujoire.

Luis Castro joue la carte stratégie ce mercato

L’arrivée de Luis Castro au poste d’entraîneur redessine les priorités du FC Nantes. Privilégiant l’équilibre du groupe, il cible des profils complémentaires capables d’apporter tout de suite impact et efficacité. L’insistance sur la piste Cissé illustre cette volonté de gagner en maturité défensive, tandis que l’offensive n’est pas négligée avec Munteanu. La stratégie est claire : frapper fort pour relancer la dynamique du club dès cet hiver.

Marché d’hiver : Nantes sous tension, affaire à suivre

Avec des mouvements attendus à tous les étages, ce mercato promet d’être décisif pour Nantes. Entre luttes pour attirer Cissé, envolée annoncée de Munteanu, et gestion du dossier Ganago, l’hiver s’annonce palpitant. La direction nantaise n’a plus droit à l’erreur, dans une Ligue 1 où chaque recrutement peut peser lourd. Affaire à suivre de très près, la suite du feuilleton s’écrira dans les prochains jours sur le terrain…

