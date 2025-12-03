Le 20 décembre, la Beaujoire devrait être à guichets fermés et en fête. Mais ce sera pour le PSG, en Coupe de France, pas pour le FC Nantes.

Depuis le début de la saison, la Beaujoire a accueilli un peu plus de 210.000 spectateurs en sept matches de Ligue 1. Soit une moyenne de 30.113. Un chiffre remarquable étant donné le contexte sportif du FC Nantes, qui n’a remporté qu’un seul match sur ses terres (1-0 contre Auxerre). D’abord très patients, les supporters des Canaris ont commencé à manifester leur colère lors de la défaite contre Metz (0-2) puis le nul contre Lorient (1-1). Il devrait se passer un peu de temps avant que la Maison Jaune n’affiche complet pour un match à domicile.

Le PSG aura rempli trois fois la Beaujoire en 2025 !

Mais la Beaujoire, elle, devrait être garnie de plus de 35.000 spectateurs le samedi 20 décembre. Et contrairement à ce qui se passe quand le FC Nantes y joue, l’ambiance devrait être la fête ! En effet, le Vendée Fontenay Foot, pensionnaire de National 3, accueillera le Paris Saint-Germain en 32es de finale de la Coupe de France au stade Louis-Fontenau. C’est le club amateur qui l’a annoncé ce mercredi sur sa page Facebook. Les billets devraient s’écouler très rapidement pour cette rencontre entre l’ogre parisien et le petit Poucet.

Le PSG a déjà rempli la Beaujoire cette saison puisqu’ils étaient 34.053 le 17 août pour assister à la victoire des champions d’Europe sur l’équipe de Luis Castro. Ce sera même la troisième fois en 2025 que le club de la capitale fera le plein en Loire-Atlantique puisqu’il avait attiré 34.420 spectateurs le 22 avril pour un nul (1-1) qui avait ravi tout le monde. De quoi donner des complexes au FC Nantes…