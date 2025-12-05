ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !

Enzo Bardeli, le maitre à jouer de Dunkerque, futur adversaire des Verts et annoncé à l’ASSE, n’est pas sans rappeler Pedri, la star du Barça, à son ancien coéquipier à l’USLD Maxence Rivera.

Avant le match qui opposera ses deux anciens clubs ce samedi soir au stade Marcel-Tribut, l’ailier gauche de Heerenveen (L1 néerlandaise) Maxence Rivera, formé à l’ASSE, a accordé un entretien au site Poteaux Carrés. Il y est notamment question d’Enzo Bardeli, le milieu offensif de Dunkerque, qui est sur les tablettes de l’ASSE. Et Rivera ne tarit pas d’éloges sur le joueur le plus décisif cette saison en L2 (6 buts et 4 passes décisives).

Rivera verrait bien Bardeli à l’ASSE

« Enzo est un joueur très intelligent, estime Rivera. Il se met tout le temps dans les bonnes zones pour être libre. Il sent le jeu, il sait comment se positionner. Quand on regarde ses matchs, on se dit qu’il est tout le temps là au bon endroit. La saison dernière, il avait déjà fait une très grosse saison. Cette année, il a encore plus de statistiques. Il était déjà passeur, il devient buteur. J’ai vu que Sainté était dessus. Franchement, ça ne peut être que du bien. C’est un joueur qui a le potentiel et l’intelligence de jeu pour évoluer dans l’élite. Quand on regarde en Espagne les joueurs comme Pedri qui sont super intelligents, qui se placent tout le temps au bon endroit, que personne n’arrive à toucher… Enzo, c’est un peu ça je trouve. Je pense qu’il peut aller dans l’élite, bien sûr. »