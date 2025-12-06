Dunkerque – ASSE : Bardeli n’est pas le seul danger pour les Verts

Enzo Bardeli, le maitre à jouer de Dunkerque, futur adversaire des Verts et annoncé à l’ASSE, sera à surveiller de près samedi soir. Mais d’autres joueurs nordistes également…

Avant le match qui opposera ses deux anciens clubs ce samedi soir au stade Marcel-Tribut, l’ailier gauche de Heerenveen (L1 néerlandaise) Maxence Rivera, formé à l’ASSE, a accordé un entretien au site Poteaux Carrés. Il y est notamment question d’Enzo Bardeli, le milieu offensif de Dunkerque, qui est sur les tablettes de l’ASSE. Selon, Rivera, Bardeli, qui est le joueur le plus décisif cette saison en L2 (6 buts et 4 passes décisives), a le potentiel pour jouer à l’ASSE et en L1. « Enzo est un joueur très intelligent, estime-t-il. Il se met tout le temps dans les bonnes zones pour être libre. Il sent le jeu, il sait comment se positionner. Cette année, il a encore plus de statistiques. Il était déjà passeur, il devient buteur. C’est un joueur qui a le potentiel et l’intelligence de jeu pour évoluer dans l’élite. »

L’ASSE devra aussi se méfier de Sekongo et Essimi

Invité à évoquer les autres joueurs nordistes à surveiller samedi soir, Rivera a cité deux noms… « Marco Essimi est en train de faire une très bonne saison. Il a mis un triplé contre Amiens et il a également marqué contre deux bonnes équipes de L2, le Red Star et le Stade de Reims. Marco a également délivré quelques passes décisives. Il est en confiance et peut déséquilibrer toute une défense par ses dribbles. Il peut dribbler n’importe qui. Antoine Sekongo s’est également mis en évidence, lui aussi à mis plusieurs buts et des passes décisives. C’est un milieu box to box qui a un gros volume de jeu. Il est dans les deux surfaces, il tacle. Felipe Abner et Gassime Yassine seront absents mais je pense que Dunkerque a les armes aussi sur le banc. Le recrutement est bien pensé à l’USLD, ils font des recrues pour que tout soit homogène, que les remplaçants donnent satisfaction quand ils ont l’opportunité de s’exprimer. » Les Verts sont prévenus !