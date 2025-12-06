OM Mercato : Neal Maupay de retour à l’OGC Nice ?
OM Mercato : Neal Maupay de retour à l'OGC Nice ?

OM Mercato : Neal Maupay de retour à l’OGC Nice ?
Laurent Hess
6 décembre 2025

En rupture de banc à l’OM, Neal Maupay n’aurait-il pas le profil idéal pour relancer un OGC Nice en plein crise sportive et identitaire ?

Le parquet de Nice a ouvert une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi, dimanche dernier, à leur retour de Lorient. Les deux attaquants de l’OGC Nice ont été contraints de descendre du bus avant de recevoir des coups, des crachats des et insultes entraînant des rapports d’ITT. Le SLPJ de Nice s’est saisi de l’affaire pour des faits de violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, et non-empêchement d’un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle.

Bosetti déplore l’absence de Niçois à Nice

Invité sur RMC mardi soir Alexy Bosetti, l’ancien attaquant du Gym et membre de la Populaire Sud, a encouragé Ineos à revoir sa stratégie. « Aujourd’hui, je veux voir peut-être des joueurs moins bons à Nice, mais qui ont la grinta ! Mettez une identité dans ce club, l’argent ne fait pas tout ! Mettez des joueurs qui savent ce que c’est que ce maillot, où ils sont, même chez les jeunes. Il n’y a plus d’appartenance ni de résultats. Quand je vois le boulot de Lens aujourd’hui, comme ça bosse avec moins d’oseille qu’Ineos… Il faut une prise de conscience de l’actionnaire. Il faut des Niçois au club ». Une réflexion partagée par de nombreux supporters du Gym. Formé à l’OGC Nice, où Claude Puel l’avait lancé à 16 ans, Neal Maupay (29 ans) fait forcément partie des joueurs à qui on peut penser suite au portrait-robot décrit par Bosetti. Placardisé à l’OM, l’attaquant est en rupture de banc totale à Marseille. Il avait inscrit son premier but avec l’OM en septembre 2024… à Nice. Face à un club qui lui reste collé à la peau, même s’il est passé depuis un an et demi à l’« ennemi »…

