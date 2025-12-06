ASSE : un Ilan Kebbal poussait chez les Verts, ils l’ont dégagé !

L’ancien espoir de l’ASSE Maxence Rivera regrette que Bilal Benkhedim n’ait jamais vraiment eu sa chance chez les Verts, en Ligue 1, lui qui flambe cette saison au Luxembourg…

Avant le match qui opposera ses deux anciens clubs ce samedi soir au stade Marcel-Tribut, l’ailier gauche de Heerenveen (L1 néerlandaise) Maxence Rivera, formé à l’ASSE, a accordé un entretien au site Poteaux Carrés. Rivera (23 ans) évoque notamment un joueur qu’il considère comme un talent gâché de l’ASSE : Bilal Benkhedim, aujourd’hui au Luxembourg après avoir été buteur et passeur décisif lors de la finale de Coupe Gambardella remportée par l’ASSE en 2019 contre Toulouse (2-0) au Stade de France.

Benkhedim comparé à Kebbal

« Les meilleurs joueurs avec qui j’ai joué à l’ASSE ? Dans les équipes de jeunes, je mentionnerai Bilal Benkhedim. Il était supérieur à tout le monde. C’était un régal de le voir jouer ! J’échange régulièrement avec Bilal. On n’a pas beaucoup joué ensemble mais sur la fin, quand j’étais avec la réserve, avant qu’il parte, on était tout le temps ensemble. Il fait une belle saison actuellement au Luxembourg, il marque pas mal de buts et délivre de nombreuses passes décisives. Je pense que ça peut lui ouvrir des portes pour jouer dans un championnat plus relevé, il a le talent pour. On en revient à ce que je disais sur Ilan Kebbal. On se demande pourquoi on ne l’a pas fait jouer à ce niveau avant. Le championnat français, que ce soit en L1 ou en L2, ne permet pas assez de faire briller ce genre de profils, des petits gabarits techniques. Bilal est pétri de qualités, je pense qu’il peut trouver un championnat supérieur. » A 24 ans, Benkhedim compile 7 buts et 6 passes décisives avec Dudelange depuis le début de la saison. A l’ASSE, Claude Puel l’avait laissé de côté pour privilégier Adil Aouchiche, recruté à sa demande en provenance du PSG, et gros flop des Verts.