ASSE Mercato : un club turc annonce l’arrivée d’Enzo Bardeli (Dunkerque) !

Adversaire de l’ASSE demain, le milieu offensif de Dunkerque Enzo Bardeli aurait déjà signé en Turquie, tout comme un autre joueur de l’USLD…

La Ligue 2 reprend ses droits ce week-end après la Coupe de France et l’ASSE va se déplacer samedi soir à Dunkerque. L’occasion de croiser Enzo Bardeli, le maitre à jouer de Dunkerque, annoncé depuis l’été dernier du côté de l’ASSE.

Direction Samsunspor pour Bardeli et Sekongo ?

Joueur le plus décisif de Ligue 2 depuis le début de la saison, Bardeli (24 ans) compile 6 buts et 4 passes décisives. En fin de contrat en juin 2026, il est convoité par plusieurs clubs et notamment en Turquie où le président du Samsunspor, Yüksel Yıldırım, a annoncé sa future arrivée.« Nous transférerons Antoine Sekongo et Enzo Bardeli de Dunkerque au Samsunspor à la fin de la saison », a-t-il soutenu. Info ou intox, on devrait le savoir sous peu… Plusieurs équipes en France et à l’étranger suivraient le joueur, prévoyant de l’attirer à l’été sans indemnité, notamment le Rapid Vienne. Sports Boom+1