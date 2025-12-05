ASSE : le groupe pour Dunkerque est tombé, avec une absence surprise

Eirik Horneland vient de communiquer son groupe pour le déplacement de l’ASSE à Dunkerque samedi soir.

L’ASSE se déplace samedi soir à Dunkerque où le stade devrait afficher complet, comme toujours ou presque lorsque les Verts se déplacent.

Ferreira absent

Par rapport au dernier match de Coupe de France remporté face aux amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1), Eirik Horneland enregistre comme prévu les retours de Zuriko Davitashvili et de Joshua Duffus. En revanche, Joao Ferreira est absent. Une surprise, le latéral portugais s’étant entraîné normalement ces derniers jours. A noter que les jeunes Eymard et Pedro sont dans le groupe, tout comme El Jamali et Gadegbeku. Stassin est toujours absent tout comme Lamba dont le retour ne devrait pas intervenir avant Noël.