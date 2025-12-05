ASSE : Joao Ferreira absent à Dunkerque, la raison dévoilée

Eirik Horneland vient de communiquer son groupe pour le déplacement de l’ASSE à Dunkerque samedi soir et Joao Ferreira n’en fait pas partie. La raison de son absence n’a pas tardé à fuiter…

L’ASSE se déplace samedi soir à Dunkerque où le stade devrait afficher complet, comme toujours ou presque lorsque les Verts se déplacent.Par rapport au dernier match de Coupe de France remporté face aux amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1), Eirik Horneland enregistre comme prévu les retours de Zuriko Davitashvili et de Joshua Duffus. En revanche, Joao Ferreira est absent. Une surprise, le latéral portugais s’étant entraîné normalement ces derniers jours.

Ferreira malade

Le site Evect vient de donner la raison de l’absence du Portugais et ses prestations décevantes n’en seraient pas la cause… « il ne s’agit pas d’un choix d’Eirik Horneland. Il s’agit d’une absence de dernière minute pour raison médicale pour le latéral droit », révèle en effet le site pro-stéphanois.

A noter que les jeunes Eymard et Pedro sont dans le groupe, tout comme El Jamali et Gadegbeku. Stassin est toujours absent tout comme Lamba dont le retour ne devrait pas intervenir avant Noël.