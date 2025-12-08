L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a déclaré que les joueurs mécontents de leur sort pourraient partir lors du mercato hivernal.

La déclaration est passée quelque peu inaperçue samedi soir. Sans doute parce que les entraîneurs du Stade Rennais et du PSG se sont présentés devant les médias à une heure très tardive. Arrivé en premier, Habib Beye a répondu aux questions pendant une grosse quinzaine de minutes, avec sa sympathie habituelle. Il a été interrogé sur la lourde défaite 0-5 de son équipe, la sortie à la pause de Djaoui Cissé (la seule question à laquelle il n’a pas voulu répondre) et même le France-Sénégal qui s’annonce à la Coupe du monde.

Fofana et Blas visés sans être nommés

Il a également été questionné sur le mercato hivernal. Beye a commencé par dire qu’à son sens, le mieux était de s’appuyer sur l’effectif en place, de continuer à faire confiance aux jeunes. Mais que si jamais des joueurs étaient mécontents de leur plan de jeu, la porte pourrait s’ouvrir pour un départ, auquel cas il faudrait les remplacer. Sans les nommer, Habib Beye a visé Seko Fofana et Ludovic Blas, deux titulaires en début de saison qui ont glissé sur le banc.

Le milieu de terrain de 30 ans est encore sous contrat jusqu’en 2029 avec le Stade Rennais alors que le milieu offensif de 27 ans sera libre en 2027.