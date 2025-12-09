OGC Nice : les supporters imitent le FC Nantes pour ridiculiser leur club
OGC Nice : les supporters imitent le FC Nantes pour ridiculiser leur club

Les ultras niçois célébrant leur 45e anniversaire, face à l'OM.
Raphaël Nouet
9 décembre 2025

Les supporters de l’OGC Nice ont comparé leur club à un cirque, comme ceux du FC Nantes en 2020-21 au moment de l’arrivée de Raymond Domenech. Ils ont même créé un site pour cela !

Remontés comme rarement par une saison catastrophique, qui avait mal débuté avec l’élimination en préliminaires de la Champions League contre Benfica, les ultras de l’OGC Nice ont dégoupillé il y a deux dimanches. Après une défaite 1-3 à Lorient, ils ont attendus les joueurs au centre d’entraînement pour une explication musclée. Jérémie Boga et Terem Moffi auraient été frappés, tout comme Florian Maurice. Les deux joueurs sont depuis en arrêt de travail, le premier ayant même demandé à quitter le club. Comme si cela ne suffisait pas, les ultras ont déserté leur tribune dimanche pour la réception d’Angers qui, au vu du contexte, n’a eu aucun mal à repartir avec les trois points (1-0)…

Comme les supporters nantais avec Domenech

Cet immense bazar a donné des idées à des supporters niçois. Ils ont créé un site, lecirqueogcnice.com, plutôt bien fait, sur lequel on peut voir la vidéo de l’intervention du président, Fabrice Bocquet, dans L’After, se faire tirer les cartes où « à tous les coups on perd » puisqu’il s’agit des sept revers d’affilée du Gym ou encore « parier sur une défaite », en l’occurrence le prochain match des Aiglons (Braga). Le tout avec en fond une musique typique d’un cirque. C’est drôle, grinçant ou de mauvais goût, tout dépend de l’attachement que l’on a au club azuréen et de sa sensibilité par rapport à l’effroyable série noire en cours.

Cette initiative n’est pas sans rappeler des supporters nantais, qui avaient accueilli Raymond Domenech avec le même type de musique et des banderoles à la gloire du « Kita Circus » pour son premier entraînement à la Jonelière. La mauvaise blague avec « le pire entraîneur depuis Louis XVI » (Eric Cantona) n’avait duré que 46 jours à Nantes. Alors que le cauchemar niçois en est déjà à son quatrième mois…

FC NantesLigue 1OGC Nice
Par Fabien Chorlet